Van de Zandschulp slaat Nederland langs Zwitserland naar Davis Cup Finals

Eerder vandaag had Tallon Griekspoor Nederland in de race gehouden door Leandro Riedi in twee sets te verslaan: 7-6 (6), 7-6 (3). Daarmee bracht hij de stand op 2-2.

De Nederlandse tennissers hebben zich na een fraaie comeback tegen Zwitserland in Martiniplaza in Groningen geplaatst voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Botic van de Zandschulp won de vijfde en beslissende wedstrijd met 5-7, 7-6 (5), 6-3 van Marc-Andrea Hüsler. Nederland won het duel met 3-2.

En dat was verrassend, want met Koolhof en Rojer trad Oranje met een zeer ervaren koppel aan. Koolhof won bijvoorbeeld het mannen dubbeltoernooi op Wimbledon en Rojer heeft drie grandslamtitels op zijn naam. Maar de laatste keer dat de twee samen een dubbelwedstrijd speelden was eind 2021.

In Groningen waren het de nummer 257 en 385 van de wereld in het dubbelspel die vanaf het begin af aan domineerden namens de Zwitsers, dat was ook in beide tiebreaks het geval.

'Frustrerend'

Koolhof noemde de nederlaag frustrerend. "Wij zijn de betere dubbelaars. Maar we hadden moeite met hun service."

"We staken ook niet in onze beste vorm", zei Rojer. "En we spelen ook niet meer samen. We trainen wel de hele week, maar een wedstrijd is wel anders. Het ging gewoon wat minder vandaag."

Hoe anders was de stemming in Groningen twee partijen verder. Dankzij de knappe zeges van Griekspoor en Van de Zandschulp kwalificeerde Nederland zich alsnog voor de Davis Cup Finals.