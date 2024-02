Rojer en Koolhof onderuit, Oranje in Davis Cup op achterstand tegen Zwitserland

Nederland is in Groningen op een 2-1 achterstand gekomen in de Davis Cup-wedstrijd tegen Zwitserland voor een plaats in de wereldgroep. Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof verloren zaterdagmiddag het dubbelspel met 7-6 (5), 7-6 (2) van Marc-Andrea Hüsler en Leandro Riedi.

Met Koolhof en Rojer trad Oranje wel met een zeer ervaren koppel aan. Koolhof won bijvoorbeeld het mannen dubbeltoernooi op Wimbledon en Rojer heeft al drie grandslamtitels op zijn naam. Maar de laatste keer dat de twee samen een dubbelwedstrijd speelden was eind 2021.

In Groningen waren het de nummer 257 en 385 van de wereld in het dubbelspel die vanaf het begin af aan domineerden, dat was ook in beide tiebreaks het geval.

Hoewel Koolhof het publiek nog met enige regelmaat op de banken kreeg met prachtige passeerslagen, was het niet genoeg voor de winst.

'Frustrerend'

Koolhof noemt de nederlaag frustrerend. "Wij zijn de betere dubbelaars. Maar we hadden moeite met hun service."