Griekspoor zet Nederland weer op gelijke hoogte in Davis Cup tegen Zwitserland

Nederland is in Groningen weer op gelijke hoogte (2-2) gekomen met Zwitserland in de Davis Cup-wedstrijd voor een plaats in de wereldgroep. Tallon Griekspoor had het lastig met Leandro Riedi, maar won wel in twee sets: 7-6 (6), 7-6 (3).

Botic van de Zandschulp speelt vanavond het beslissende duel. Hij neemt het op tegen Marc-Andrea Hüsler.

Griekspoor, de nummer 23 van de wereld, moest het vooral van zijn eigen service hebben. De eerste service was elke keer een plaag voor de Zwitserse opponent. Aan de andere kant kon Riedi ook meer dan regelmatig rekenen op zijn opslag.

Daardoor ging de wedstrijd lange tijd gelijk op. De tiebreaks waren beide een prooi voor de Nederlander, die kon rekenen op behoorlijke steun van het publiek.

Winst noodzakelijk

De zege van Griekspoor was een noodzakelijke. Hij zette Nederland gister persoonlijk op een 1-0 voorsprong door Hüsler te verslaan, maar Van de Zandschulp verloor vervolgens van Riedi.

Met een 1-1 tussenstand volgde vervolgens het dubbelspel, waarin Zwitserland weer op voorsprong kwam. Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof verloren met 7-6 (5), 7-6 (2) van Hüsler en Riedi.

En dat was verrassend, want met Koolhof en Rojer trad Oranje met een zeer ervaren koppel aan. Koolhof won bijvoorbeeld het mannen dubbeltoernooi op Wimbledon en Rojer heeft drie grandslamtitels op zijn naam. Maar de laatste keer dat de twee samen een dubbelwedstrijd speelden was eind 2021.