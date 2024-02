Vanavond op tv: Amerikaanse vergeldingsaanvallen • Eén jaar na de aardbevingsramp in Turkije • Scholen voor asielkinderen overvol

Amerikaanse vergeldingsaanvallen Bij de vergeldingsacties die de VS heeft uitgevoerd zijn in Syrië en Irak burgers en militairen gedood en is aanzienlijke schade toegebracht aan particuliere en publieke eigendommen. Dat zeggen Syrische en Iraakse autoriteiten. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt dat meer aanvallen zullen volgen. Wat betekent dit voor de situatie in de regio? We spreken Arabist Leo Kwarten en oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de stand van zaken.

Eén jaar na de aardbevingsramp in Turkije Op 6 februari is het precies één jaar geleden sinds de grote aardbevingsramp in Zuidoost-Turkije. Vijftigduizend mensen kwamen om het leven, hele steden werden verwoest en de wederopbouw gaat nog jaren duren. Dat er zo veel gebouwen konden instorten, en dat daarbij zo veel mensen om het leven kwamen, wierp al gauw de vraag op hoe het zat met de naleving van strenge Turkse bouwvoorschriften. Ruim 200 aannemers en bouwers werden opgepakt, maar autoriteiten, die moesten toezien op de bouw, blijven buiten schot. Nu, een jaar later, is er nog niemand veroordeeld.