Buitenlandse journalisten aangehouden in Moskou

De verslaggevers en cameramensen werden in arrestatiebusjes weggevoerd. Ze werden voor identiteitscontrole naar een politiebureau gebracht.

De journalisten deden verslag van een protestbijeenkomst van vrouwen van militairen op het Rode Plein. Die demonstreerden voor de terugkeer van hun echtgenoten van het front in Oekraïne. De journalisten, die gele pershesjes droegen, filmden de demonstratie.

In Moskou zijn vanochtend ruim twintig journalisten aangehouden en korte tijd vastgezet. Onder hen waren ook een journalist en een cameraman van een NOS-ploeg. De twee Nederlanders zijn inmiddels weer vrij. Ook de meeste andere journalisten zitten voor zover bekend niet meer vast.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens persbureau AFP zijn ook een eigen correspondent, een journalist van Der Spiegel en een onafhankelijke Franse journalist aangehouden. Naast buitenlandse journalisten waren ook Russische verslaggevers onder de arrestanten.

Betogers ongemoeid

De vrouwen betogen al enkele weken voor de terugkeer van hun mannen bij het Kremlin. Ze zijn boos over de mobilisatie-maatregel waarmee sinds 2022 reservisten worden opgeroepen. Ze leggen iedere week symbolisch bloemen bij het graf van de Onbekende Soldaat.

Tot nog toe hebben de autoriteiten de protestbeweging zelf ongemoeid en proberen ze die zoveel mogelijk te negeren, hoewel volgens de Moscow Times vandaag ook enkele demonstranten werden meegenomen door de politie. De demonstratie van vandaag was door het Russische OM van tevoren als 'ongeoorloofd' aangemerkt.

Door de Russische staatsmedia wordt er geen aandacht besteed aan de demonstraties.

Censuur aangescherpt

Russische journalisten hebben al langer te maken met repressie in eigen land. Sinds de invasie in Oekraïne is ook de druk op buitenlandse journalisten toegenomen. De militaire censuurwetten zijn aangescherpt en westerse correspondenten werden sindsdien steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten.

In maart vorig jaar werd journalist Evan Gershkovich van de Wall Street Journal aangehouden en beschuldigd van spionage. Hij zit nog steeds vast. In oktober volgde opnieuw een arrestatie van eren correspondent: de Russisch-Amerikaanse journalist Alsu Kurmasheva van Radio Free Europe/Radio Liberty. Ook zij zit nog vast.