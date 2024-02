Van Empel klasse apart in Tsjechische blubber en prolongeert wereldtitel veldrijden

Fem van Empel heeft in het Tsjechische Tábor haar wereldtitel veldrijden geprolongeerd. Op het zware, modderige parcours in Zuid-Bohemen was de 21-jarige Brabantse veel te sterk voor haar concurrentie. Lucinda Brand werd op bijna anderhalve minuut tweede, Puck Pieterse werd derde op bijna twee minuten. Het is het vierde volledig Nederlandse podium in de laatste vijf edities.

Nederlands feestje Dat de wereldtitel bij de vrouwen voor het vijfde achtereenvolgende jaar naar Nederland zou gaan, stond op voorhand eigenlijk al vast. Van de mogelijke buitenlandse concurrenten was namelijk alleen de Italiaanse Sara Casasola van de partij. Zoë Backstedt, Kristyna Zemanova en Marie Schreiber komen zondag in actie bij het WK voor beloften en Blanka Kata Vas - vorige week nog sterk in Hoogerheide - moest zich afmelden wegens ziekte.

Fem van Empel springt te voet over de balken, Puck Pieterse en Lucinda Brand volgen op afstand. - Foto: ANP

Drie Nederlandse voormalig wereldkampioenen knokten vanuit de start om als eerste het veld in te kunnen duiken. Ceylin del Carmen Alvarado (wereldkampioene in 2020) schoot ondanks haar rugproblemen als eerste uit de startblokken, gevolgd door titelverdedigster Van Empel en Lucinda Brand (wereldkampioene in 2021, die nog altijd kampt met een gebroken neus). Ook Puck Pieterse, de vierde Nederlandse favoriete, kende geen perfecte voorbereiding door ziekte. Van Empel had die zorgen niet, oogde fris, ging er na een paar honderd meter al vandoor en had na een ronde al zestien seconden voorsprong op Brand en Pieterse. Alvarado, die daar al 39 seconden toe gaf, kon haar droom van een nieuwe regenboogtrui na een ronde al opbergen.

Stoïcijns Stoïcijns ploegde Van Empel door de modderige bovenlaag, waarbij ze gebruik kon maken van haar sterke looptechniek. De technisch superieure Pieterse zag haar achterstand intussen alleen maar oplopen, mede door het feit dat zelfs zij de veertig centimeter hoge balkjes die op drassige helling waren geplaatst niet springend op de fiets kon nemen.

Puck Pieterse en Lucinda Brand strijden om het zilver bij de WK veldrijden in Tábor. - Foto: ANP

Terwijl Van Empel steeds verder uitliep, zat de spanning in de strijd om het zilver. Drie ronden lang was het stuivertje wisselen tussen Pieterse en Brand, maar in de derde van de vier ronden nam Brand afstand en was ook die strijd beslist. In de achtergrond zwoegde Alvarado op de vierde plaats en kwam ook nog hard in aanraking met de trap. Voor Van Empel voelde de vierde en laatste ronde als een ereronde. Onbedreigd reed ze naar de zege en zo kon ze al ver voor de finish haar vuist ballen en de zege vieren.

Achter pechvogel Alvarado eindigde de Belgische Laura Verdonschat als vijfde, vlak voor Casasola. Sanne Cant, de laatste niet-Nederlandse wereldkampioene (in 2017, 2018 en 2019), eindigde in de laatste race van haar imposante loopbaan als 14de.

Del Grosso wereldkampioen beloften Eerder op zaterdag greep Tibor Del Grosso de wereldtitel bij de beloften. De 20-jarige Drent, vorig jaar in Hoogerheide nog tweede achter Thibau Nys, gold vooraf als favoriet en reed net als Van Empel het grootste deel van de wedstrijd alleen op kop. Op een kleine halve minuut won de Belg Emiel Verstrynge de sprint om het zilver van zijn landgenoot Jente Michiels.

Vorig jaar in Hoogerheide werd hij nog tweede achter de ontketende Thibau Nys. Een jaar later in Tábor Nederlander is Tibor Del Grosso duidelijk de sterkste bij de WK veldrijden voor beloften. - NOS