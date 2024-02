Topfavoriet Japan uitgeschakeld op Azië Cup door late treffer Jahanbakhsh

Topfavoriet Japan is klaar op de Azië Cup. De ploeg van Feyenoorder Ayase Ueda verloor in de kwartfinales van Iran door een doelpunt in de 96ste minuut van zijn teamgenoot in Rotterdam, Alireza Jahanbakhsh.

Daardoor krijgt Feyenoord, iets eerder dan waarschijnlijk verwacht, Ueda terug. Daarmee zullen ze in Rotterdam ongetwijfeld blij zijn, want de Japanse spits wist het net geregeld te vinden op het Aziatische toernooi. Hij scoorde vier keer in vijf duels.

In de wedstrijd tegen Iran, waar ook oud-Groningen-, oud-PSV- en tegenwoordig Freiburg-aanvaller Ritsu Doan meedeed, kon Ueda niet echt potten breken. Het was Hidemasa Morita die de Japanners na een half uur nog wel op voorsprong zette.

Penalty in blessuretijd

Maar die voorsprong verdampte vrij snel na de rust. Mohammad Mohebi maakte gelijk en Jahanbakhsh besliste het duel met een raak geschoten strafschop in de blessuretijd. Daardoor blijft de buitenspeler van Iran nog wat langer weg uit Rotterdam.

In de halve finales treft Iran de winnaar van het duel tussen Qatar en Oezbekistan. Die wedstrijd is zaterdagmiddag.

Ook Jordanië en Zuid-Korea staan in de halve finale. De ontmoeting tussen die landen vindt dinsdag plaats.