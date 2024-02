Hockeysters boeken eclatante zege op VS dankzij Pien Dicke-show

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vijfde wedstrijd in de Pro League gewonnen. De formatie van bondscoach Paul van Ass was in Bhubaneswar met 7-0 te sterk voor de Verenigde Staten.

Oranje verliest nooit van de VS, maar in de laatste drie ontmoetingen werd het twee keer net aan 3-2. Dit keer mondde de confrontatie uit in een flinke zege.

Luna Fokke opende de score met een push door de benen van de keepster, waarna de Pien Dicke-show kon beginnen. Ze maakte er 2-0 van met een prachtige tip-in, waarna ze ook nog de 3-0, 4-0 en 5-0 op haar naam kreeg.

Oranje kreeg ook nog twee strafballen, die werden benut door specialiste Yibbi Jansen.

Oranje blijft de zege ongeslagen koploper in de Pro League en ligt op koers om de titel opnieuw te prolongeren.