Weer grote protesten tegen extreemrechts in Duitsland

Demonstranten zijn in Duitsland weer massaal de straat opgegaan om te demonsteren tegen extreemrechts, in het bijzonder de politieke partij Alternative für Deutschland. In Berlijn zijn volgens de politie zo'n 120.000 mensen op de been, meldt Tagesspiegel.

Niet alleen in Berlijn ook in Freiburg protesteren grote groepen mensen, daar zijn ongeveer 20.000 mensen de straat op gegaan met spandoeken en protestborden waarop leuzen staan als: "Tegen rechts", "AfD kiezen is zo 1933" en "Geen plek voor racisme".

Bondskanselier Scholz juicht de demonstraties toe en spreekt op X van een "sterk teken". "In klein en grote steden door het hele land komen veel burgers samen om te strijden tegen het vergeten van de geschiedenis, en tegen haat en opruiing."