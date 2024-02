Synchroonzwemster Steenbeek tiende in WK-finale, Platanioti wint goud

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek is bij de WK in Doha tiende geworden in de finale van de technische oefening voor solisten. Ze had zich als achtste voor de finale geplaatst, maar moest op haar 19de verjaardag nog wel twee plekken prijsgeven.

Met een score van 210,930 eindigde Steenbeek ruim achter wereldkampioene Evangelia Platanioti uit Griekenland. Zij behaalde een score van 272.963 en pakte daarmee voor de eerste keer in haar carrière de internationale titel.

De Canadese Jacqueline Simoneau (269,2767) pakte het zilver, voor de Chinese Xu Huiyan (262,3700).

Zondag meer

Zondag komt Steenbeek weer in actie, dan is de voorronde van de vrije oefening. Dan zullen ook de zussen Bregje en Noortje de Brouwer het bad in springen voor de finale van de technische oefening voor duetten.