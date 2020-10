Kelderman niet dichter bij roze na bergrit • Roglic sprokkelt wel seconden voor rode trui

Het peloton is nu ook boven op de Passo Durone (3e cat.). Het is wel duidelijk dat de klassementsrenners pas op de laatste klim uit hun hok gaan komen (of niet).

De tien koplopers hebben een voorsprong van 7.30 op het peloton. Pernsteiner is de best geklasseerde in de kopgroep op 9.53. Hij kan dus gaan klimmen, letterlijk en figuurlijk.