Kelderman aast op roze trui in loodzware bergrit • Waaiers in Driedaagse Brugge-De Panne

De koplopers zijn boven op de eerste klim. Guerreiro pakt de 40 punten voor het bergklassement. Hij rijdt daardoor nu weer 'virtueel' in de blauwe bergtrui, terwijl die in de praktijk nog wel om de schouders van Visconti hangt. Maar Visconti zit niet in de kopgroep.

Het peloton volgt op ruim 5 minuten.