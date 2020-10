Kelderman aast op roze in loodzware bergrit • Van der Poel in eerste waaier in De Panne

Het is etenstijd in het peloton, dat net door de bevoorradingszone is gereden.

De (inmiddels 19) koplopers hebben een voorsprong van ruim 6 minuten als ze zo aan de Monte Bondone beginnen.

De koplopers: Pernsteiner (de best geklasseerde op 9.53), Guerreiro (de nummer twee in het bergklassement, leider Visconti is niet mee), Zakarin, De la Parte, Rodriguez, Jesper Hansen, De Gendt, Carretero, Frankiny, Vanhoucke, Cataldo, Sepulveda, Meintjes, O'Connor, Ghebreigzabhier, Villella, Dennis, Ulissi en Bouchard.