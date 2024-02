Van Opzeeland zeker van Spelen na derde plek WK windfoilen, Badloe niet naar Parijs

Luuc van Opzeeland heeft zich met een bronzen WK-medaille geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer. Op de WK iQFoil in Lanzarote kon alleen landgenoot Kiran Badloe hem nog van een olympisch ticket afhouden, maar Badloe kwam niet verder dan de vijfde plek.

De laatste dag van de WK windfoilen ging volgens een toernooiformat. Van Opzeeland was als nummer 1 van de WK-stand al geplaatst voor de finale, waardoor hij al zeker was van een medaille. In die finale was de Italiaan Nicolo Renna de sterkste, het zilver was voor de Pool Pawel Tarnowski.

Badloe vijfde

Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse (windsurfen), stroomde in de halve finale in, waar vier foilers streden om de twee resterende plekken in de finale. Badloe begon voorzichtig, waardoor hij niet verder kwam dan een vierde plek in de halve finale, en een vijfde plek op de WK.

Daardoor is Van Opzeeland niet meer in te halen als het gaat om plaatsing voor de Spelen. Drie toernooien telden er mee voor kwalificatie - het WK van vorig jaar, het WK van dit weekend en de wereldbekerwedstrijd in Mallorca in april - maar Van Opzeeland heeft nu al genoeg punten om zeker te zijn van plaatsing voor Parijs.

Net geen eremetaal voor Wennekes

Bij de vrouwen begon Sara Wennekes in de kwartfinales. Nadat er drie zeilsters uit koers werden gehaald vanwege valse starts bereikte ze de halve finale door tweede te worden in de kwartfinale. In de halve finale werd Wennekes derde, waardoor ze nét niet naar de finale mocht en als vierde eindigde in het WK.

Bovendien heeft Wennekes haar olympische ticket veiliggesteld, door boven Lilian de Geus te eindigen. De Geus sloot haar WK af op de 23ste positie, waardoor ze niet naar de finaledag mocht.