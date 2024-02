Simon Yates maakt Saudische sponsor blij met eindzege in AlUla Tour

Simon Yates heeft de Saudische sponsor van zijn ploeg buitengewoon gelukkig gemaakt. De Engelsman van Jayco-AlUla won de slotrit van de AlUla Tour en schreef dankzij de bonificatieseconden ook het eindklassement op zijn naam.

Yates hield in een prangend sprintje de jongeling William Junior Lecerf (Soudal-QuickStep) en Finn Fisher-Black (UAE-Emirates) achter zich. "Het is fantastisch om te kunnen winnen voor de sponsor", vertelde Yates na afloop, toen hij nog niet eens zeker wist dat hij had gewonnen. "Maar de echt grote doelen liggen in de zomer."

Rick Pluimers (Tudor) reed knap naar de twaalfde plaats in de etappe, eindigde als achtste in het eindklassement en was daarmee de beste Nederlander.