Europarlementariër Eickhout (GL-PvdA) opnieuw 'lijsttrekker' Europese Groenen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt opnieuw een van de twee aanvoerders van de campagne voor de Europese verkiezingen voor de Europese Groenen. Hij is samen met de Duitse Terry Reintke gekozen als zogeheten Spitzenkandidat op het congres van de Groenen in Lyon.

Bij de vorige verkiezingen in 2019 was Eickhout ook al een van de twee 'lijsttrekkers' van de Europese Groenen. De Spitzenkandidaten zijn het boegbeeld in de campagne in de aanloop naar de verkiezingen die beginnen op 6 juni.

"Ik voel me vereerd om een van de Spitzenkandidaten te zijn. Deze verkiezingen zullen van groot belang zijn. Onze planeet warmt snel op, aan onze grenzen wordt een gruwelijke oorlog uitgevochten en de ongelijkheid neemt toe", schrijft Eickhout in een reactie.

"Tegelijkertijd wint extreemrechts aan populariteit. Ik zal laten zien dat wij het tegengif zijn en hoe een groen, sociaal en inclusief Europa mogelijk is."

GroenLinks-PvdA lijsttrekker

Eerder werd Eickhout al gekozen als lijsttrekker van de combinatie GroenLinks-PvdA. Dat betekent dat de GroenLinks-PvdA-voorman als Spitzenkandidaat van de Groenen de strijd aangaat met de Europese lijststrekker van de sociaaldemocratische fractie, waarin de PvdA zit.

De Europese Groenen maken zich op voor een uitdagende verkiezingscampagne. Peilingen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement tonen dat conservatieve en radicaal-rechtse partijen in opmars zijn.