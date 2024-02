Politie is begonnen aan ontruiming A12 in Den Haag

De politie is begonnen aan de ontruiming van de A12 in Den Haag. De snelweg werd vanaf 13.00 uur in beide richtingen geblokkeerd door enkele honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). De Haagse burgemeester Jan van Zanen had de actie eerder verboden.

Het is de eerste blokkade van de A12 sinds maanden. De politie liet de demonstranten aanvankelijk ongehinderd via de afrit de snelweg oplopen, maar haalt ze nu van de weg af, meldt Omroep West. Iets verderop staat ook een waterkanon klaar.

Vorig jaar blokkeerde XR de snelweg enkele tientallen keren. Die acties werden opgeschort op 10 oktober. Toen nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan waarin op afbouw van subsidies aan de fossiele industrie werd aangedrongen.

Maar volgens XR is daarvan niets terechtgekomen. Vandaar de nieuwe demonstratie van vandaag. Daarbij liepen vanaf 12.00 uur groepen activisten vanaf verschillende plekken in Den Haag richting de A12, naast het Malieveld. De politie probeerde ze aanvankelijk ook daar nog tegen te houden, maar liet ze toch de snelweg oplopen. De snelweg zelf was richting Utrecht al om 12.30 uur afgesloten.

Fossiele subsidies

Net als bij de vorige blokkadeacties dragen de demonstranten spandoeken mee met teksten als 'Stop subsidies aan de fossiele industrie' en scanderen ze leuzen als 'We zijn het zat, heel Den Haag plat'. De snelweg is voorlopig nog dicht in beide richtingen.

Demissionair Klimaatminister Jetten komt over ruim een week met suggesties voor het volgende kabinet over de afbouw van de subsidies. Hij vroeg Extinction Rebellion gisteren om "een paar dagen geduld" te hebben. De actiegroep liet weten zich daar niets van aan te trekken.