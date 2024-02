Politie haalt activisten van A12 in Den Haag, snelweg weer open

De politie heeft alle actievoerders op de A12 in Den Haag weggehaald en overgebracht naar het stadion van voetbalclub ADO Den Haag, waar ze zijn vrijgelaten. De snelweg was vanaf 13.00 uur in beide richtingen geblokkeerd door enkele klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR).

Inmiddels is de snelweg in beide richtingen weer open, meldt Omroep West. De actievoerders worden niet vervolgd, laat de politie weten.

Het was de eerste blokkade van de A12 sinds maanden. Hoewel de Haagse burgemeester Van Zanen de actie had verboden, liet de politie de demonstranten aanvankelijk ongehinderd via de afrit de snelweg op lopen. Om 13.45 uur begon de ontruiming.

Stuk voor stuk werden de mensen de snelweg af gedragen. Volgens de politie ging het om ongeveer 1000 mensen. Met bussen werden ze naar het ADO-stadion net buiten de stad gebracht. De ontruiming verliep traag omdat een deel van de actievoerders zich had vastgeplakt aan het wegdek.

Jetten vraagt om geduld

Vorig jaar blokkeerde XR de snelweg enkele tientallen keren. Die acties werden opgeschort op 10 oktober. Toen nam de Tweede Kamer een motie aan waarin op afbouw van subsidies aan de fossiele industrie werd aangedrongen.

Volgens XR is daarvan niets terechtgekomen. Net als bij de vorige blokkadeacties droegen de demonstranten vandaag spandoeken mee met teksten als 'Stop subsidies aan de fossiele industrie' en scanderen ze leuzen als 'We zijn het zat, heel Den Haag plat'.

Demissionair Klimaatminister Jetten komt over ruim een week met suggesties voor het volgende kabinet over de afbouw van de subsidies. Hij vroeg Extinction Rebellion gisteren om "een paar dagen geduld" te hebben. De actiegroep liet weten zich daar niets van aan te trekken.