Voortvluchtige Poolse moordenaar opgepakt in Schijndel

De politie heeft in het Brabantse Schijndel vanochtend een 43-jarige voortvluchtige man uit Polen aangehouden. Hij is in Polen in 2019 bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op twee mensen in 2005.

Het gaat om "een gerenommeerd oud-MMA (mixed martial arts)-vechter", meldt de politie. Volgens Poolse media is het de 43-jarige Rafal Pacyna uit de Zuid-Poolse stad Bedzin. Hij sloeg in die plaats in 2005 een man en een vrouw in hun huis dood. Twee dagen na de dubbele moord stak hij de flatwoning van het paar in brand. Het motief voor de dubbele moord is onbekend.

Volgens de Poolse autoriteiten hield de man zich in Nederland schuil onder een valse identiteit en zou hij mogelijk in de bouw werken. In 2021 werd een Europees aanhoudingsbevel voor hem uitgevaardigd.

'Europe's Most Wanted'

De zaak kreeg dat jaar ook prioriteit binnen een Europees netwerk van gespecialiseerde politieteams die zich bezighouden met de opsporing van voortvluchtigen, het ENFAST-netwerk.

Een Pools team zocht samenwerking met de Nederlandse collega's, wat op dat moment niets opleverde. Maar in november vorig jaar kwamen er nieuwe aanwijzingen uit Polen en Nederland, nadat de zaak op de 'Europe's Most Wanted'-website was geplaatst. Die versterkten het vermoeden van de aanwezigheid van de man in Nederland.

De man zit vast en wordt na het weekend voorgeleid. De rechtbank in Amsterdam zal vervolgens een besluit nemen over zijn overlevering aan Polen.