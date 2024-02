Veel kritische reacties op Van der Plas na uitspraken over FDF-actie

Veel politici zijn kritisch over uitspraken van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever en over de reactie van BBB-leider Van der Plas daarop.

Van den Oever zei gisteren dat demissionair minister Adema en NSC-Kamerlid Holman "in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan" en dat hij "een spuughekel aan hen heeft gekregen". Hij deed zijn uitspraken terwijl hij voor brandende pallets en autobanden stond.

'Harde woorden, maar ook harde daden'

Van der Plas kreeg in Op1 de vraag of dat geen verkapt dreigement is. Zij antwoordde dat het moet gaan over hoe de ellende van de boeren moet worden opgelost. Ze vindt het wel harde woorden, maar niet zozeer een bedreiging: "Er worden ook heel harde daden gepleegd richting de boeren. De boosheid is enorm op dit moment."

NSC-voorman Omtzigt zegt op X over de uitspraken van Van den Oever en de reactie van Van der Plas dat "verkapte dreigementen niet OK zijn" en dat je daar "gewoon afstand" van neemt. En VVD-leider en demissionair minister van Justitie Yesilgöz benadrukt dat "mensen in gevaar brengen, de boel vernielen, wegen blokkeren en verkapte dreigementen van FDF nooit goed te praten of weg te wuiven zijn". Zij verwijst in haar bericht overigens niet met zoveel woorden naar Van der Plas.

'Altijd scherp veroordelen'

D66-leider (en demissionair Klimaatminister) Jetten zegt dat politici intimideren niet bij Nederland past. Hij vindt het "zwak" dat Van der Plas dat niet veroordeelt. GroenLinks-PvdA-voorman Timmermans noemt het bedreigen van politici een aanval op de rechtsstaat, die altijd scherp moet worden veroordeeld. "Kennelijk is die basislijn voor Van der Plas niet van toepassing als het om radicale boeren gaat", vult hij aan.

CDA-Kamerlid Vedder vindt dat "je dit echt niet doet: bedreigen niet en wegwuiven ervan ook niet". En ChristenUnie-leider Bikker: "Kap hier mee. Veroordeel dreigen en vernielen, in plaats van vergoelijkend over de toon te spreken." Volt-voorman Dassen spreekt over een "kansloze en gevaarlijke reactie van Van der Plas".

PVV, VVD, NSC en BBB praten met elkaar over de eventuele vorming van een nieuw kabinet. Deze formatieronde loopt binnenkort af en het is niet duidelijk welke kant het op gaat. De afgelopen dagen kwam naar buiten dat bij NSC nog steeds grote twijfel heerst over het verloop van de gesprekken. Een woordvoerder van NSC laat weten dat de kritiek van Omtzigt op Van der Plas niets te maken heeft met de formatie.