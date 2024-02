Auto rijdt cafetaria Milsbeek binnen, pand in gevaar

Een auto is vanochtend in volle vaart een cafetaria annex bakkerij in Milsbeek binnengereden. De twee inzittenden kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Het cafetaria was nog niet open toen het ongeluk gebeurde, meldt 1Limburg. De ravage in het pand is groot, mogelijk staat het op instorten.

De oorzaak van het ongeluk in het Noord-Limburgse dorp is nog onbekend. De politie vermoedt dat de bestuurder van de Range Rover rond 9.30 uur de macht over het stuur verloor. De auto reed dwars over het terras het Bakhuus binnen.

De vier mensen die boven het cafetaria wonen, waren thuis. Ze kwamen met de schrik vrij, meldt de politie. Ze zijn wel uit hun huis gehaald, zolang het onderzoek naar de constructie van het pand loopt.