Recordaantal boetes in Brabant bij controle op telefoongebruik achter het stuur

Bij een politieactie op verschillende plekken in West-Brabant zijn bijna 300 automobilisten bekeurd omdat ze een telefoon vasthielden tijdens het rijden. Volgens de politie Zeeland-West-Brabant is dat een recordaantal in de regio.

De controle was afgelopen donderdag. Er werden 295 boetes uitgeschreven voor "het vasthouden van een elektronische apparaat" en nog een aantal bekeuringen voor andere verkeersovertredingen.

De politieactie vond plaats vanuit een touringcar. Ook werden er twee slimme camera's ingezet vanaf viaducten. Die registreren automatisch of iemand met zijn telefoon achter het stuur zit.

Er werd onder meer gecontroleerd op de A58 tussen Breda en Tilburg, de A16 tussen Breda en Dordrecht en de A59 bij Waalwijk. De overtreders kregen een boete van 380 euro.