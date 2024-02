Babs Gons winnaar literatuurprijs Gouden Ganzenveer

Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorzitter van de academie, maakte de winnaar bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. "Gons biedt op bedachtzame en integere wijze een eigen verhaal, dat bovendien waardevol is in een wereld van gepolariseerde meningen en grote woorden", zegt Bussemaker.

In september 2023 werd Gons benoemd tot Dichter des Vaderlands, die rol vervult ze voor twee jaar. In die hoedanigheid treedt Gons op als ambassadeur voor de poëzie en maakt gedichten bij binnenlandse nieuwsgebeurtenissen. Zo gaat haar laatste gedicht over de grote explosie in Rotterdam-Zuid van afgelopen week waarbij drie mensen om het leven kwamen.

Taal onder de aandacht

De Gouden Ganzenveer wordt jaarlijks uitgereikt. Met de onderscheiding wil de academie het geschreven en gedrukte woord in het Nederlandse taalgebied onder de aandacht brengen. Op 27 mei krijgt Gons de prijs uitgereikt in Amsterdam.

Vorig jaar werd de prijs toegekend aan schrijver Jan Brokken. Daarvoor ging De Gouden Ganzenveer naar onder anderen Nelleke Noordervliet, Abdelkader Benali en Arnon Grunberg.