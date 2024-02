Haagse politie pakt jongens van 13 en 14 op na vondst explosief

De Haagse politie heeft vannacht twee jongens van 13 en 14 jaar opgepakt. Zij worden ervan verdacht dat ze een explosief hebben neergelegd bij een winkel aan de Hogewal.

Na onderzoek heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de tas met het explosief meegenomen en elders tot ontploffing gebracht, meldt Omroep West. Bij een andere winkel in dezelfde straat werd op 8 januari ook al een explosief neergelegd. Dat ging toen wel af, met veel schade tot gevolg.

Rond 03.30 uur vannacht kreeg de politie de melding dat er een verdachte sporttas bij de winkel lag. De politie zette de omgeving af en haalde de EOD erbij. Die constateerde al snel dat de tas een 'vuurwerkexplosief' bevatte.

De politie hield vlak bij de winkel de twee tieners aan. Ze zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt ook of er een verband is tussen de twee incidenten in dezelfde straat.

Onveilig gevoel

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag liet eerder deze maand weten zich grote zorgen te maken over het stijgend aantal explosies, ook in zijn stad. "Dergelijke ernstige verstoringen van de openbare orde zorgen voor een onveilig gevoel bij de getroffen ondernemers, bewoners en omwonenden", schreef hij aan de gemeenteraad. "Daarom heeft dit fenomeen de volle aandacht en worden er al maatregelen getroffen, zoals verscherpt toezicht door de politie, cameratoezicht en tijdelijke sluiting van panden."

Vorige week kwam een 23-jarige man uit Amsterdam om het leven op de Steijnlaan in Den Haag, toen een explosief afging. De politie vermoedt dat hij het bij een woning wilde neerleggen, maar dat het vroegtijdig afging.