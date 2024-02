Roestige raket die kernkop kan dragen gevonden in schuur Washington

De politie in de Amerikaanse staat Washington heeft in een schuur een raket aangetroffen waarmee een kernkop afgeschoten kon worden.

De politie was op de schuur afgekomen na een telefoontje van een militair museum in Ohio. Het museum had een ongebruikelijke gift aangeboden gekregen van een man uit de stad Bellevue. Zijn buurman had de raket gekocht op een boedelverkoop. Na diens dood belde de man het Nationaal Museum van de Amerikaanse luchtmacht in Dayton met de vraag of dat de raket wilde hebben.

Toen de politie zag waar het om ging, werd de bomploeg gebeld. In een persbericht zegt de politie dat het apparaat "in feite een Douglas AIR-2 Genie (voorheen MB-1) is, een ongeleide lucht-luchtraket die is ontworpen om een W25-kernkop van 1,5 kiloton te vervoeren". De productie van deze raket begon in de jaren 50 en eindigde in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Extreem geïrriteerd

Leden van de bomploeg bevestigden dat de raket geen kernkop bevatte en er ook geen raketbrandstof in zat. "Wat feitelijk betekent dat het voorwerp een artefact was zonder explosiegevaar", aldus de politie van Bellevue in een persbericht.

"Ons lid van de explosievendienst vroeg me zelfs waarom we een persbericht uitbrachten over een verroest stuk metaal", zegt een woordvoerder van de politie tegen de Britse omroep BBC. De lokale autoriteiten gingen er van meet af aan van uit dat er geen kernkop in de schuur zou liggen. Daarom was er ook geen noodzaak voor grootschalige evacuaties in de stad met 150.000 inwoners, op zo'n 16 kilometer ten oosten van Seattle.

De man die het museum had gebeld, was woedend door alle media-aandacht, zegt de politiewoordvoerder. Hij had waarschijnlijk ook geen waarschuwing gehad van het museum dat zijn gift bij de autoriteiten was gemeld.

Elton John

De politie van Bellevue heeft de raket bij de buurman achtergelaten om die te laten restaureren. Daarna zou het projectiel tentoongesteld kunnen worden in een museum.

In een tweet zegt de lokale politie te verwachten dat het nog lang duurt voordat agenten opnieuw zo'n melding gaan krijgen. Kenners van Elton Johns nummer Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time) zullen de verwijzing herkennen.