Syrië en Irak melden doden bij Amerikaanse vergeldingsaanvallen

Bij de vergeldingsacties die de VS heeft uitgevoerd zijn in Syrië en Irak burgers en militairen gedood en is aanzienlijke schade toegebracht aan particuliere en publieke eigendommen. Dat zeggen Syrische en Iraakse autoriteiten.

Volgens de regering in Bagdad zijn er in Irak zestien mensen omgekomen en zijn 25 mensen gewond geraakt. Syrië heeft nog geen mededelingen gedaan over het precieze aantal doden en gewonden.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse aanvallen veroordeeld. Volgens Damascus wakkeren ze het conflict in het Midden-Oosten aan "op een heel gevaarlijke manier".

Het Syrische regime stelt ook dat "de Amerikaanse bezetting van delen van het land" niet langer kan doorgaan. De VS heeft sinds het verdrijven van IS nog steeds militairen gelegerd op enkele plekken in Syrië. Die bevinden zich onder meer in de noordelijke regio's die door de Koerden worden gedomineerd, maar ook bij de plaats Al-Shaddadi en in het zuiden in Al-Tanf, vlak bij de Jordaanse grens.