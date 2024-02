Van Rouwendaal verovert wereldtitel 10 kilometer openwaterzwemmen

Naast de wereldtitel is de 30-jarige Van Rouwendaal nu zeker van een startplek op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.

Sharon van Rouwendaal is voor de tweede keer wereldkampioen openwaterzwemmen op de 10 kilometer gewonnen. In Doha was de voormalig olympisch kampioen na een spannende eindsprint de Spaanse María de Valdés de baas.

In de laatste meters sloegen Van Rouwendaal en Valdés terug, en was het Van Rouwendaal die de Spaanse versloeg in de sprint. Angélica André pakte het brons. Johnson finishte als vierde.

Na een uur en tien minuten nam Van Rouwendaal de kop over. Ze schudde aan de boom, maar haar poging om haar concurrenten te lossen was tevergeefs, waarna ze weer werd bijgehaald.

Katie Grimes, een van de favorieten, pakte snel het initiatief in de wedstrijd. Van Rouwendaal volgde en zat mee in de kopgroep. Leonie Beck, de regerend wereldkampioen, kon het tempo in het eerste deel van de wedstrijd niet volgen.

'Ik wilde winnen'

"Ik voelde me heel erg zelfverzekerd", zei Van Rouwendaal meteen na de race. "Een paar keer in je carrière denk je: ik kan winnen. Dat had ik vandaag. Ik kwam niet alleen voor een ticket, vandaag wilde ik winnen."

Voor de race, bij het ontbijt, was Van Rouwendaal nog misselijk van wedstrijdspanning. Tijdens de race was daar weinig meer van te merken. "Elke ronde lag ik goed, behalve in de laatste ronde. Daar had ik plekken verloren, er was een gat van tien meter naar mijn trainingscollega Johnson. Zij woont bij me en we zijn beste vriendinnen."

"Aan het einde moest ik een kant kiezen. Mo is niet de sterkste op de sprint. Ze koos voor de linkerkant en ze liet me gaan. In de sprint moest ik alles geven. De aantik was niet goed, maar ik wist dat ik voor lag, dus ik mocht wel een foutje maken."