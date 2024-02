Alles kwam goed voor Ajax-keeper Ramaj: 'Maar ik had het wel zwaar in mijn hoofd'

Had Diant Ramaj hiervoor zijn familie in Duitsland achtergelaten? De Duitse Kosovaar kon nauwelijks geloven dat Maurice Steijn niet hem, maar Jay Gorter in liet vallen in de eerste wedstrijd van dit seizoen. Hij was verbijsterd. Ramaj was een van de grootste slachtoffers van de totale chaos die in het begin van het seizoen bij Ajax heerste. Sven Mislintat haalde hem binnen als tweede keeper achter Geronimo Rulli, maar Steijn stond daar eigenlijk nooit achter. Die had veel liever Nick Olij van Sparta zien komen als reservekeeper. "Ik had het er toen zwaar mee in mijn hoofd", zegt Ramaj, die nu tegen alle verwachtingen in toch de eerste keeper van Ajax is geworden. "Maar ik moest het accepteren en ben hard blijven werken. Godzijdank is het tij volledig gekeerd en gaat het nu de goede kant op." Plotse ommekeer Maar fijn waren ze dus bepaald niet, die eerste maanden in Amsterdam. Ramaj was nog zo enthousiast toen hij tekende. Ajax vond hij een heel grote club en de strijd met Rulli durfde hij wel aan. En even later was hij dus opeens een derde keeper. "Dat was verrassend voor mij. Ik werd van Eintracht Frankfurt overgenomen als tweede doelman. Dat was ik daar ook al. Als ik wist dat ik derde keeper werd, had ik ook in Duitsland kunnen blijven als tweede keeper."

Zimmerman, keeperstrainer Ramaj bij Eintracht Frankfurt Jan Zimmerman is de keeperstrainer van Eintracht Frankfurt. Hij leerde Ramaj kennen als jeugdspeler en bouwde een hechte band met hem op. Zimmerman kijkt elke wedstrijd van Ajax en heeft geregeld contact met Ramaj, om hem van feedback te voorzien of over het leven te praten. "Ik was toen ik hem voor het eerst zag spelen onder de indruk van zijn speelstijl en mentaliteit. We zijn aan het werk om de 'jeugdziektes' uit zijn spel te halen. Ik heb geprobeerd om het stabieler te maken: dat hij van de tien keuzes niet vier keer een verkeerde maakte, maar vaster werd." "Wat mij meteen aan hem beviel, is dat hij met een aanvallende instelling speelde. Sommige keepers zijn te zelfbewust en bang om fouten te maken, maar dat was hij niet. Hij wil z'n team helpen door niet de veilige maar de beste keuzes te maken." "Na de winterstop zie ik de Diant die ik heb leren kennen. Ik zie dat hij er nu echt staat bij Ajax, met het zelfvertrouwen dat bij hem past. Wat mijn in zijn eerste jeugdwedstrijden opviel, zie ik nu weer terug." "Wij vonden het enorm jammer dat hij ging. We hadden hem hier als opvolger van Kevin Trapp klaar willen stomen. Maar vanuit menselijk oogpunt wilden we de stap naar Ajax niet tegenhouden."

Maar goed, hij was er nou eenmaal en maakte er maar het beste van. Rulli bleek er maandenlang uit te liggen en uit bij FC Utrecht viel Gorter geblesseerd uit. Plots was daar zijn kans. Ramaj speelde goed en bleef staan. Ook toen Rulli en Gorter weer terugkeerden bij de selectie. Ramaj blonk niet alleen uit met zijn reflexen, maar ook met zijn spel aan de bal. Iets waar bij Ajax-keepers extra op wordt gelet. "Ik ben tot mijn elfde veldspeler geweest", vertelt Ramaj. "Ik was een rechtsbuiten, vol in de aanval, en voetbalde veel op pleintjes met mijn grote broer en vrienden." Bekijk hier de reportage met Ajax-keeper Ramaj:

Diant Ramaj begon tot zijn eigen teleurstelling als derde keeper aan het seizoen bij Ajax. Inmiddels is hij de eerste keeper. Een terugblik op zijn eerste maanden én zijn jeugd. - NOS

Dat voetballende vermogen helpt hem nu bij Ajax. "Het is een goede match. Er zijn veel elementen in mijn spel die goed bij deze club passen." Lessen uit Kosovo Zijn familieverleden helpt hem te relativeren, ook als voetballer. Ramaj werd geboren in Duitsland als zoon van twee Kosovaarse ouders, die het oorlogsgeweld in hun land begin jaren negentig waren ontvlucht. "De belangrijkste les uit het verleden van mijn ouders is dat je als familie altijd samen moet blijven. Als dat gedeelte van mijn leven niet goed zit, is al het andere me niets waard."

Ramaj stond uit tegen Brighton voor de eerste keer in de basis bij Ajax - Foto: AFP

Zijn ouders hebben het zwaar gehad in de Balkan, vertelt Ramaj. "Als ik zie waar we vandaan komen en waar we nu zijn, dan zijn dat twee verschillende werelden." "Ik vind het een meerwaarde dat ik gezien heb hoe het vroeger was, dat het ook normaal is om met weinig te leven. Andere dingen - familie en gezondheid - zijn belangrijker. Daar probeer ik voor te zorgen en alles voor te geven." Geen angst voor PSV Met Ramaj op doel krabbelde Ajax langzaam uit het diepe dal. Vanavond spelen de Amsterdammers in eigen huis tegen de ongeslagen koploper PSV. Ramaj is niet bang voor PSV, waar Ajax in de eerste seizoenshelft nog met 5-2 van verloor. "Bang? Waarom zouden we bang zijn? We kennen de kwaliteiten van PSV, maar we weten ook wat we zelf kunnen. Dit is niet de nummer vijf van de eredivisie tegen de nummer één: dit is Ajax-PSV."