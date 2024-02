PSV houdt transferchagrijn buiten de deur, maar kijkt wel kritisch naar blessure Lang

PSV werkt na een hectische transferweek in relatieve rust naar de beladen uitwedstrijd tegen Ajax. Er is in Eindhoven geen plaats voor chagrijn door mislukte transfers of gediscussieer met vertrekkende spelers, maar er heerst bij de club realisme en drang om weer vooruit te kijken. "Of ik teleurgesteld ben? Helemaal niet." Trainer Peter Bosz vertelde vrijdag op de persconferentie hoe hij de voorbije transferweek heeft beleefd. Er was weinig tijd voor een transfer, maar er werden geen overhaaste beslissingen genomen. Realisme Natuurlijk had PSV de 21-jarige aanvaller Couhaib Driouech aan de selectie willen toevoegen, maar omdat Excelsior geen geschikte vervanger voor de voetballer vond, bleef de transfer achterwege. Driouech vertelde vrijdagavond dat een verhuizing naar Eindhoven dichtbij was geweest: "Voor mijn gevoel kwam het heel dichtbij. Ik zat al in de auto. Op de snelweg. We wisten niet waar we naartoe moesten. Of we gaan naar rechts, of we gaan naar links. Uiteindelijk is het links geworden."

Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech vertelt na het duel tussen Almere City en Excelsior over het mislopen van zijn transfer naar PSV (en Feyenoord). - NOS

PSV kon ook pas vorige week zaterdag in actie komen, met de transferdeadline al in zicht, toen duidelijk werd dat Noa Lang opnieuw serieus geblesseerd was geraakt. "We wisten dat het of Couhaib zou worden of niemand anders", vertelde Bosz. Hij vindt dat PSV, ondanks het afhaken van de getransfereerde Yorbe Vertessen en geblesseerde Lang, voldoende opties overhoudt om een vergelijkbare prestatie als in de eerste seizoenshelft neer te zetten. "De blessure van Noa is wel een hele grote tegenvaller, maar dat is het dan ook. Je moet door. Het is voor Noa persoonlijk wel verschrikkelijk, een klap."

PSV jaagt tegen Ajax op clubrecord PSV kan in de uitwedstrijd tegen Ajax een clubrecord verbreken. De club kan voor de 36ste keer op rij ongeslagen blijven in de eredivisie. PSV bleef driemaal eerder 35 opeenvolgende competitieduels zonder nederlaag. Alleen Ajax (52 duels) en Feyenoord (41 duels) bleven langer ongeslagen in de eredivisie. PSV begint zaterdagavond met uitstekende statistieken. De koploper uit Eindhoven is de enige club met een positieve balans tegen Ajax in de eredivisie. Van de 135 voorgaande ontmoetingen won PSV er 56 en verloor het er 52. Bij 27 onderlinge duels was er een gelijkspel. De laatste overwinningen van Ajax op PSV dateren uit het seizoen 2021/2022, toen de club uit de hoofdstad thuis met 5-0 en in Eindhoven met 2-1 zegevierde. PSV bleef Ajax eerder dit seizoen in Eindhoven de baas (5-2), mede door drie doelpunten van Hirving Lozano.

Hoewel er geen exacte herstelperiode op de blessure van Lang is geprikt, doet de woordkeuze van Bosz vermoeden dat de Oranje-international niet binnen enkele weken weer inzetbaar is. Hij vertelde dat PSV kritisch naar de blessure van Lang gaat kijken. "Het is niet alleen botte pech, het heeft met meerdere factoren te maken", aldus Bosz. "Het is niet makkelijk om de vinger er helemaal achter te krijgen."

PSV schakelt zelfs specialisten uit het buitenland in om de hamstring van Lang nader te laten bekijken. Maar wat had de club zelf kunnen doen om de blessure van Lang te voorkomen? "We zijn wel kritisch. De medische staf kan naar zichzelf kijken, wat zij nog meer kunnen doen, net zoals de speler kan kijken wat zijn rol hierin is. Maar nogmaals, je zal nooit helemaal de vinger erachter krijgen."