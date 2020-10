60 procent huisartsenpraktijken kampt met personeelsuitval

Zestig procent van de huisartsenpraktijken hebben te kampen met personeelsuitval. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een enquête die is ingevuld door 2400 huisartsen. Medewerkers zijn ziek of moeten thuis wachten op een coronatestuitslag.

Door personeelsuitval zijn huisartsenpraktijken bijvoorbeeld telefonisch minder goed bereikbaar en er is minder spreekuur beschikbaar.

Volgens de vereniging nemen huisartsen het werk nu nog over van elkaar, maar kan dat straks mogelijk niet meer. "Tot nu toe was het intern goed geregeld, maar dat kan niet zo blijven in de herfst en winter", zegt Carin Littooij van de LHV. "Op termijn zal huisartsenzorg minder beschikbaar zijn en dat is een behoorlijk drama."

Bijna geen praktijken dicht

Volgens Littooij komt het maar sporadisch voor dat een praktijk helemaal dicht moet. "Maar de praktijken zeggen wel dat er minder zorg geboden kan worden. Er is gewoon minder tijd voor een patiënt", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. In totaal zijn er ongeveer 12.000 huisartsen in Nederland.

Omdat praktijken ook aan de afstandsregels moeten voldoen is er minder fysieke ruimte bij huisartsen. "Dan ga je automatisch kijken wat écht nodig is. Gelukkig gaat de spoedzorg wel door", zegt Littooij.

De LHV ziet nog niet echt een terugloop van het aantal patiënten. "Die weten de huisarts gelukkig nog wel te vinden", stelt ze. "We roepen mensen ook op om vooral contact te blijven zoeken met de huisarts als er klachten zijn. En dan vooral in overleg met de huisarts kijken naar de mogelijkheden."

Oplossing is sneltesten

Zo wordt er nu meer gebruikgemaakt van videobellen, telefonische consulten en soms worden zelfs vragen per e-mail beantwoord. "Maar patiënten denken zelf ook mee en vragen soms of ze voor een bepaalde klacht ook kunnen wachten."

De oplossing voor de werkdruk zit volgens de LHV in sneltesten. Huisartsen en personeel kunnen dan getest worden in hun praktijk en weten dan snel of ze weer inzetbaar zijn. "Bij een negatieve uitslag kunnen ze gewoon meteen door met werken."