Doden bij bosbranden in Chili, president roept noodtoestand uit

Bij bosbranden in Chili zijn mensen om het leven gekomen. De centrale kustregio's Valparaiso en Viña del Mar kampen met hevige branden waarbij al duizenden hectare bos is verwoest, ook zijn er tientallen huizen in vlammen opgegaan.

Chileense media melden dat er tenminste tien mensen om het leven zijn gekomen. In de loop van de ochtend (lokale tijd) verwachten de autoriteiten met een officieel cijfer te komen.

Noodtoestand

Gisteren riep de Chileense president Gabriel Boric de noodtoestand uit voor de getroffen gebieden om zo meer ruimte te kunnen geven aan de hulpdiensten. "Alle troepen worden ingezet in de strijd tegen bosbranden", schrijft hij. Vanwege de hitte en de wind worden de hulpwerkzaamheden erg bemoeilijkt, stelt Boric.

Bekijk hieronder beelden van de bosbranden in Chili: