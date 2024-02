200ste protest tegen vervuiling door Chemours

Voor de 200ste keer staat een groep actievoerders vandaag bij Chemours in Dordrecht. Elke week protesteren ze daar omdat de fabriek PFAS uitstoot en loost in het milieu. "Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen de afgelopen jaren."

Initiatiefnemer Kees van der Hel was er alle 200 demonstraties bij, vanaf de allereerste keer in 2016. Ter gelegenheid van het jubileum vandaag vult hij 200 emmers met vervuilde grond uit de omgeving. Die emmers gooit zijn actiegroep 'Gezondheid Vóór Alles' leeg op het terrein van de fabriek als protest tegen de vervuiling.

Zorgen toegenomen

Het begon acht jaar geleden met een oproep van een dorpsgenoot in een plaatselijke krant. Die vroeg om actie tegen DuPont, de voorloper van Chemours. Van der Hel. "Hij vond dat er dingen gebeurden die niet konden en toch aan de orde van de dag waren. En toen dacht ik: je hebt gewoon gelijk, er gebeuren hier ook dingen die niet door de beugel kunnen."

Daarmee doelt Van der Hel op decennialange uitstoot en lozingen van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu.

Tijdens de eerste demonstratie in 2016 werden de actievoeders door de directie van Chemours ontvangen. "Die zeiden: we hebben begrip voor jullie zorgen en zullen er alles aan doen om die weg te nemen." Maar die zorgen zijn alleen maar verder toegenomen. Van der Hel: "Het gaat te langzaam en er gebeurt te weinig."

Deels aansprakelijk

Wat er inmiddels wel is gebeurd: een rechtszaak tegen het bedrijf. In die zaak oordeelde de rechter in een tussenvonnis dat Chemours deels aansprakelijk is voor schade die gemeenten rond de fabriek hebben geleden door vervuiling met PFAS.

Daarnaast loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq namens zo'n 3600 mensen. Of justitie overgaat tot vervolging van het bedrijf en zijn leidinggevenden is nog onduidelijk.

Van der Hel is van plan om door te gaan met de wekelijkse protesten tot de fabriek volledig stopt met vervuilen. De maatregelen die het bedrijf tot nu toe nam om schoner te worden, zijn onvoldoende voor de actiegroep. Volgende week zaterdag staan ze er voor de 201ste keer.