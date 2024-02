Weer oranje boven bij WK veldrijden? Van Empel favoriet, Pieterse springt over balken

De wereldkampioenschappen veldrijden zijn dit weekend live te zien bij de NOS, op televisie (NPO1) en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Van serieuze buitenlandse concurrentie is het hele seizoen al nauwelijks sprake: alle veertien wereldbekerwedstrijden werden door een Nederlandse renster gewonnen. En vrijdag meldde de Hongaarse Blanka Vas, misschien wel de enige die zich tussen de Oranje-vrouwen had kunnen mengen, zich ook nog ziek af .

Ook als Van Empel niet wint, is de kans wel levensgroot dat de regenboogtrui in Tábor voor de vijfde keer op rij naar een Nederlandse vrouw gaat.

Brand, die de laatste zes WK's op het podium eindigde, was vorig weekend nog vol vertrouwen. "Iedereen staat zaterdag weer op nul, alles is mogelijk", zei de wereldkampioene van 2021 na de laatste wereldbeker in Hoogerheide.

Pieterse had een mindere voorbereiding. Op trainingskamp in Spanje werd ze vorige week ziek, vorig weekend was ze nog maar net hersteld. Ook Alvarado was niet fit in Hoogerheide: bij de wereldkampioen van 2020 speelde haar rug weer op.