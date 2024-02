Kamerleden willen harder optreden tegen afval Tata Steel

Het afval van staalproducent Tata Steel wordt in heel Nederland in de grond gestopt en partijen in de Tweede Kamer eisen dat het kabinet daar snel iets tegen doet. Het gebruik van dat afval kan volgens recent onderzoek risicovol zijn voor mens en milieu. GroenLinks-PvdA, D66, BBB en de Partij voor de Dieren vinden dat het kabinet te weinig doet met dat signaal.

Bij het produceren van staal blijft er afval over, een soort grijs, steenachtig materiaal, zogenoemde staalslakken. Tata Steel wil van dat afval af en verkoopt het via een tussenhandelaar aan aannemers.

Die gebruiken het op veel plekken in het land, bijvoorbeeld om wegen op te hogen. Dat is voor hen voordelig, want ze hoeven dan geen duur zand in te kopen en krijgen soms zelfs geld toe om de staalslakken op de juiste manier te gebruiken.

Bloedneuzen en brandwonden

Vorig jaar april trok toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover aan de bel. Want de stoffen in die staalslakken, zoals metalen en ongebluste kalk, kunnen zich verspreiden en bijvoorbeeld in het grondwater terechtkomen.

Staalslakken worden soms ook rechtstreeks in het water gestort om bijvoorbeeld dijken te versterken. De toezichthouder concludeerde "dat de wettelijke regels voor het gebruik van staalslakken de risico's voor mens en milieu niet voldoende afdekken".

Zo schreef de ILT: "Wanneer deze stoffen in de bodem en het grondwater terechtkomen, kunnen de dieren en planten die daar leven doodgaan. Ook is bekend dat omwonenden van gebieden waar staalslakken zijn toegepast gezondheidsklachten hebben ondervonden, zoals bloedneuzen en brandwonden."

Per direct opgeschort

Duidelijke taal dus van de toezichthouder. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen (CDA, Infrastructuur en Waterstaat) is nog niet met nieuwe regels gekomen en schreef recent aan de Kamer dat ze daar nog over in gesprek is. Bij de partijen in de Kamer schiet dit in het verkeerde keelgat.

"We moeten geen staalslakken gebruiken als we niet zeker weten of ze veilig zijn", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Gabriëls. Hij wil dat het gebruik ervan per direct wordt opgeschort. "Bedrijven moeten aantonen of het veilig is en op dit moment is dat nog niet zeker."