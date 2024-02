Blokkade op A67 bij grens met België door boerenactie bijna voorbij

De boeren zijn boos over onder meer het stikstofbeleid en de in hun ogen strenge Europese regelgeving. Bij de grens staan vooral Belgische boeren, waar Nederlandse collega's zich uit solidariteit hebben aangesloten.

Gisteren waren er ook boerenblokkades in Noord-Holland, op de A7 bij Hoorn, in Friesland bij Drachten op de A7 en in Utrecht op de A12 bij De Meern. Boeren blokkeerden opritten en staken hooibalen in brand.

Ook op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn werd actiegevoerd. Een woordvoerder van de brandweer sprak daar van "allerlei puin en afval" tegen ANP. Tussen het afval lagen ook asbestplaten. De brandweer zegt dat de platen niet in brand zijn gestoken, waardoor de asbest niet is verspreid.

De platen zijn inmiddels verwijderd. Het is niet bekend of er nog onderzoek naar de dumpingen van de platen wordt gedaan.

De afgelopen weken zijn er meerdere grote boerenprotesten in EU-lidstaten. Ze gingen met hun trekkers onder meer in Duitsland, Frankrijk en België de weg op. Hoofdsteden werden platgelegd uit onvrede over Europese regelgeving en de nationale regering.

'Geen Nederlands probleem'

De boerenprotesten door heel Europa bewijzen volgens demissionair minister Adema van Landbouw dat de Europese regeldruk voor boeren geen typisch Nederlands probleem is. "In Europa worden maatregelen bedacht die voor alle landen hetzelfde zijn. Maar wij zijn een heel ander land dan Spanje, dat weer anders is dan Italië of Duitsland", zei Adema gisteren.

Hij wil komende week met Nederlandse boeren in gesprek. Later deze maand zal hij de Nederlandse voorstellen met zijn Europese collega's bespreken. "Ik hoor van hen dat zij ook op deze manier in gesprek zijn met hun agrarische sector. Misschien is dit wel het moment om meer ruimte te krijgen."

