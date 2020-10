Honkballers LA Dodgers beginnen World Series met probleemloze zege

De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben de leiding genomen in de World Series. Het eerste finaleduel van de Major League Baseball met Tampa Bay Rays werd met 8-3 gewonnen.

De volledige serie (best-of-7) wordt afgewerkt op neutraal terrein. Per wedstrijd mogen bijna 11.500 fans naar binnen op Globe Life Field, de thuisbasis van Texas Rangers.

Om in coronatijd toch zoveel mogelijk toeschouwers op de tribunes te krijgen onder de strenge regelgeving, werden er blokken van vier aangrenzende stoelen gecreëerd. Ondanks deze creatieve vinding waren er sinds 1909 niet zo weinig supporters aanwezig bij de eindstrijd.

Overtuigende start

De Dodgers worden gezien als favoriet voor de eindzege, maar met de eerste landstitel sinds 1988 in het vizier is het al vaker misgegaan de laatste jaren. Het team uit Californië kent nu in elk geval de meest overtuigende start van de drie keer dat het in de laatste vier jaar aan de finale deelneemt.

Met een homerun in de gelijkmakende slagbeurt van de vierde inning brak Cody Bellinger de ban (2-0), waarna de Dodgers hun voorsprong in de vijfde en zesde inning uitbouwden tot 8-1.