Ontslag Oekraïense topgeneraal die kritische stukken schreef hangt in de lucht

Het lot van de Oekraïense generaal Valeri Zaloezjny hangt aan een zijden draadje. Volgens The Washington Post heeft Oekraïne het Witte Huis geïnformeerd dat president Zelensky zijn militaire topcommandant wil ontslaan. Hoelang hij nog opperbevelhebber van het leger zal blijven, is onduidelijk. Het ontslag is niet officieel bekendgemaakt.

Zelensky en Zaloezjny zouden het niet eens kunnen worden over hoe de oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden. Maar in het leger denken ze dat er meer speelt.

Volgens een Oekraïense officier aan het zuidelijke front, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden ("anders heb ik een groot probleem"), is het veel simpeler. Belangrijkste reden volgens hem is dat Zaloezjny veel populairder is dan Zelensky.

Op zich zou dat geen probleem hoeven zijn, want in Oekraïne staan geen verkiezingen gepland. Het is onduidelijk of Zaloezjny zich überhaupt verkiesbaar zou willen stellen. Maar Zelensky zou, als een echte politicus, toch altijd denken aan de volgende verkiezingen en met het ontslag een mogelijke concurrent willen uitschakelen.

Een andere belangrijke reden zou zijn dat Zelensky niet tegen kritiek kan. "Ik ben bang dat hij zich liever met ja-knikkers wil omringen", zegt de anonieme officier tegen de NOS.

De krant Kyiv Post sprak ook met militairen over hun steun voor Zaloezjny. Die is enorm, constateert het blad. Volgens militairen is een eventueel ontslag van Zaloezjny een gevaar voor de nationale veiligheid en de inspanningen van het leger.

Patstelling

Zaloezjny is een man van weinig woorden. Er zijn genoeg foto's en beelden van hem, maar interviews geeft hij niet of nauwelijks. Het scherpst is hij op papier. Afgelopen najaar schreef hij een opiniestuk over het verloop van de oorlog voor het gezaghebbende Britse tijdschrift The Economist: "Net als in de Eerste Wereldoorlog hebben we beiden hetzelfde technologische niveau bereikt waardoor we in een patstelling zitten. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen diepe en mooie doorbraak komen."

Hij erkende openlijk dat het niet goed ging op het slagveld. Hij zei wat iedere militair aan den lijve ondervond. Maar de 'patstelling' schoot in het verkeerde keelgat bij Zelensky. Want de president, lobbyend in het buitenland voor meer wapens, vertelde een heel ander, optimistischer verhaal.

Zelensky stond dus in zijn hemd. Het artikel baarde daarom veel opzien in Oekraïne. In de rest van de wereld, inmiddels bezig met de oorlog in Gaza, drong het sombere verhaal veel later door.