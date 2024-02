Brandweer belaagd bij grote brand Poeldijk, hele dorp ligt vol roetdeeltjes

De brandweer is gisteravond bekogeld en belaagd tijdens bluswerkzaamheden in Poeldijk, meldt de politie. Uiteindelijk kwam de ME eraan te pas om 'grote groepen mensen' terug te dringen. Vooralsnog is niemand opgepakt.

Bij de brand en de rellen raakte niemand gewond. Wel zijn over het hele dorp in de gemeente Westland roetdeeltjes terechtgekomen. Alle buitensportwedstrijden vandaag zijn daarom afgelast, meldt Omroep West.

De brand brak gisteravond rond 21.00 uur uit in de loods van een botenbedrijf op een bedrijventerrein. Al vanaf het moment dat de brandweer aankwam, waren er veel toeschouwers. Terwijl de politie het gebied afzette, drongen zij zich op en begonnen de brandweer te hinderen. Daarbij zou er ook gegooid zijn met verschillende voorwerpen.

De ME stelde met politiehonden orde op zaken en joeg de belagers met schilden en wapenstokken weg. "De brandweer is voornemens aangifte te doen", zegt een woordvoerder van de politie vanochtend. Hij sluit niet uit dat de aangifte alsnog tot aanhoudingen leidt.

De brand, waarvan de oorzaak nog steeds onbekend is, sloeg aan het eind van de avond over naar een naastgelegen bouwmaterialenhandel. De loods van de botenhandel stortte rond middernacht in. Pas in de loop van de nacht lukte het de brandweer om de brand onder controle te krijgen, maar het vuur was rond 9.30 uur vanochtend nog steeds niet uit.

Beelden van de brand en de inzet van de ME: