Brandweer bekogeld door omstanders bij brand in Westland

De brandweer is vanavond bekogeld en belaagd tijdens hun werk, meldt de politie. Dat gebeurde bij het blussen van een brand in het Westland. Daar brak brand uit in een loods van een botenbedrijf in Poeldijk, onder Den Haag.

Volgens Omroep West hebben agenten met schilden en wapenstokken de relschoppers weggejaagd. Ook werden politiehonden ingezet. De politie spreekt van grote groepen mensen die op de brand waren afgekomen.

De brand is overgeslagen naar een naastgelegen bouwmaterialenhandel. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. Van de loods is weinig meer over.