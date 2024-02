Amerikaanse vergeldingsacties in Irak en Syrië na dood drie miltairen

De VS is begonnen met het bombarderen van doelen in Irak en Syrië als vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen afgelopen weekend, melden anonieme defensiemedewerkers aan Amerikaanse media.

Het is nog niet duidelijk welke doelen zijn geraakt. De Syrische staatstelevisie meldt dat bij aanvallen "in de woestijn en in het grensgebied met Irak verschillende slachtoffers zijn gevallen". Een anonieme Amerikaanse defensiefunctionaris zegt tegen persbureau AP dat bemande en onbemande vliegtuigen commandocentra, munitieopslagplaatsen en andere militaire faciliteiten hebben geraakt.

Minister van Defensie Lloyd Austin maakte gisteren in een persconferentie bekend dat er een "meervoudige reactie" zou komen, maar trad verder niet in detail.

Een pro-Iraanse strijdgroep wordt door de VS rechtstreeks verantwoordelijk gehouden voor de drone-aanval waarbij afgelopen weekend drie Amerikaanse militairen werden gedood. Tientallen anderen raakten volgens de VS gewond bij deze aanval op een legerbasis in Jordanië. Volgens Washington kwam gebruikte kamikazedrone uit Iran.