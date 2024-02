Amerikaanse vergeldingsacties in Irak en Syrië na dood drie militairen

De VS is begonnen met het bombarderen van doelen in Irak en Syrië als vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen afgelopen weekend. Het Amerikaanse opperbevel in de regio, Central Command, meldt dat vliegtuigen op meer dan 85 plekken doelwitten van de Iraanse Revolutionaire Garde en pro-Iraanse strijdgroepen hebben aangevallen.

Daarbij zijn ook Amerikaanse lange afstandsbommenwerpers gebruikt, die vanuit de VS opereren. Het is nog niet duidelijk welke doelen zijn geraakt. De Syrische staatstelevisie meldt dat bij aanvallen "in de woestijn en in het grensgebied met Irak verschillende slachtoffers zijn gevallen".

Volgens Central Command zijn commandocentra, munitieopslagplaatsen, lanceerinstallaties van raketten, opslagplaatsen van drones en andere militaire faciliteiten geraakt.

De Amerikaanse president Biden waarschuwt dat meer aanvallen zullen volgen. "Als je een Amerikaan wat aan doet, zullen we reageren", zei Biden. "Onze reactie begon vandaag. Die zal doorgaan op tijden en plaatsen die wij kiezen."

Gewacht

Minister van Defensie Lloyd Austin maakte gisteren in een persconferentie bekend dat er een "meervoudige reactie" zou komen, maar trad verder niet in detail. Website Politico meldt op basis van defensiebronnen dat het Witte Huis met tegenaanvallen heeft gewacht tot de lichamen van de omgekomen militairen waren gerepatrieerd. President Biden was met nabestaanden aanwezig toen hun grafkisten aankwamen in de VS.