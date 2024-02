Koploper Willem II speelt voor derde keer op rij gelijk, ADO komt dichterbij

Willem II ging als trotse koploper de winterstop in, maar de laatste twee wedstrijden morste de ploeg van Peter Maes punten tegen de beloftenteams van Ajax en PSV. Ook die wedstrijden eindigden in 1-1.

Tegen Cambuur, dat zevende staat, kwamen de Tilburgers al vroeg op achterstand.

Twee discutabele strafschoppen

De ploeg van Henk de Jong, die acht (reserve)spelers moest missen vanwege een griepgolf, kreeg na zes minuten een discutabele penalty na een vermeende overtreding van Tommy St. Jago. Die buitenkansjes zijn dit seizoen wel besteed aan Milan Smit, die al goed was voor zes rake strafschoppen. De spits schoot ook zijn zevende feilloos binnen.

De gelijkmaker viel een kwartier later, ook via een strafschop waarover werd nagepraat omdat de handsbal discutabel was. Thijs Oosting miste in eerste instantie, maar maakte er in de herkansing alsnog 1-1 van.

Willem II zette daarna flink druk en perste er nog een slotoffensief uit, maar een doelpunt viel niet meer.