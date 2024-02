Excelsior verliest met anonieme Driouech bij Almere City

Almere City heeft de 20ste speelronde geopend met een 2-1 overwinning op Excelsior. De Flevolanders gaan daardoor de Rotterdammers voorbij op de ranglijst. Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over Couhaib Driouech. Eigenlijk ging het al de hele week om de buitenspeler van Excelsior. Gisteravond ketste zijn transfer naar PSV af en hij stond in Almere gewoon in de basis bij de Kralingers.

Almere City was in eigen huis de betere ploeg, maar de bezoekers kwamen uit het niets op voorsprong. Peer Koopmeiners (ex-Excelsior) trapte over de bal heen, Siebe Horemans profiteerde en Troy Parrott tikte van dichtbij binnen. Excelsior scoorde hiermee voor het eerst sinds april-september 1985 (reeks van 14) in 12 opeenvolgende eredivisieduels.