Gratis behandeling tegen long covid voor ziekenhuispersoneel Emmeloord en Sneek

Het is een kostbare behandeling, de hyperbare zuurstoftherapie voor long covid-patiënten: ongeveer 8000 euro voor het volledige traject van zo'n acht weken. De directie van de Antonius-ziekenhuizen in Sneek en Emmeloord besloot medewerkers deze behandeling gratis aan te bieden.

"We hebben dit besluit genomen uit goed werkgeverschap", zegt directeur Marcel Kuin. "Voor zover ik weet, zijn wij het enige ziekenhuis dat zoiets aanbiedt."

De directeur hoopt hiermee dat medewerkers sneller kunnen terugkeren naar het werk, of dat ze "in ieder geval een beter leven krijgen", ook wanneer blijkt dat werken (nog) niet gaat.

Veertien meter onder water

Hyperbare zuurstoftherapie wordt gebruikt om zuurstoftekort in beschadigd weefsel op te lossen. Patiënten zitten tijdens de behandeling twee uur in een drukcabine. De luchtdruk daar is vergelijkbaar met die van een diepte van veertien meter onder water.

Onder deze druk kan het lichaam meer zuurstof opnemen en kunnen beschadigde cellen sneller herstellen. De zuurstoftherapie wordt ook gebruikt voor onder meer mensen met duikersziekte en patiënten met klachten na bestralingen wegens kanker.

De therapie is prijzig en intensief: de patiënt moet acht weken lang elke werkdag twee uur lang in de drukcabine zitten, wat zo'n 8000 euro kost. Het wordt al langer gebruikt voor de behandeling van het chronische long covid, maar de werking is nog onvoldoende bewezen voor zorgverzekeringen. Daarom wordt het niet vergoed.

"Dus doen we het zelf", zegt Kuin. De vestiging van het ziekenhuis in Sneek heeft een centrum voor hyperbare geneeskunde. "Het gaat om mensen die vooraan de frontlinie stonden bij de eerste golf van covidbesmettingen."

'Effecten niet spectaculair'

Dertien medewerkers hebben gebruikgemaakt van het aanbod en hun behandeling is inmiddels al in een ver stadium. Kuin hoort dat richting het einde van de reeks al enige verbeteringen optreden.

"De effecten zijn niet spectaculair, de therapie helpt niet bij iedereen", benadrukt hij. "Maar bij een deel van de mensen zal het helpen. En de rest is dankbaar dat ze het toch hebben geprobeerd." Het effect kan ook nog later optreden, voegt de directeur toe.

In Nederland lijden zeker 90.000 mensen aan een zware vorm van long covid. Patiënten zijn vaak te zwak om nog hun huis te verlaten. Als gevolg van de ziekte verliezen ze hun baan en komen ze buiten de maatschappij te staan. Voorlopig komen in Nederland geen speciale klinieken voor longcovidzorg.