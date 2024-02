Briesende Van Duijvenbode brult zich door eerste ronde dartstoernooi The Masters

Briesend en brullend is darter Dirk van Duijvenbode doorgestoomd naar de tweede ronde van The Masters. Midden in Engeland, in Milton Keynes, rekende de aubergineteler uit Katwijk aan Zee af met Engelsman Ryan Searle. In de best-of-11-duel won de Nederlander na een bibberend slot met 6-5. De overwinning van Van Duijvenbode op Ryan 'Heavy Metal' Searle kwam zeker niet vanzelf. In een oogwenk stond Van Duijvenbode op een 2-0 achterstand in legs. Triples vielen niet en de 'Aubergenius' begon te mokken. In een moeilijk gesprek met het dartbord werd de frons in het voorhoofd groter en groter. De schouders van Van Duijvenbode kwamen meer onder hoogspanning te staan, zo leek het. Maar dat kwam vooral vanwege zijn nieuw vormgegeven houding bij het werpen. Iets wat de pijn in zijn schouders moet voorkomen. Van Duijvenbode kampt al maanden met een onwillige schouder, zijn WK werd erdoor verpest.

De Masters Het toernooi in Milton Keynes is het eerste grote dartstoernooi van het jaar van de professionele dartsbond PDC. Bij de Masters worden de 24 beste spelers van de wereldranglijst uitgenodigd om te strijden om een prijzenpot van in totaal 275.000 pond, omgerekend iets meer dan 313.000 euro. Michael van Gerwen wist tussen 2015 en 2019 het toernooi vijf keer op rij te winnen.