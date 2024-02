Feyenoord laat Dilrosun na anderhalf jaar vertrekken naar Mexicaanse recordkampioen

Javairô Dilrosun verruilt Feyenoord voor de Mexicaanse recordkampioen Club América, de huidige nummer twee van de Mexicaanse Primera División.

De 25-jarige rechtsbuiten tekende anderhalf jaar geleden een contract tot medio 2026 in Rotterdam, maar werd nooit een vaste waarde. Hij speelde vijfentwintig wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor zeven treffers.

Aan het begin van dit seizoen kwam de enkelvoudig international nauwelijks in de plannen van Arne Slot voor, maar de laatste weken kreeg hij wat meer speelminuten. Toch mocht hij vertrekken.

Dilrosun speelde zijn eerste eredivisiewedstrijden voor Feyenoord, want zijn carrière begon in het buitenland. Hij speelde in de jeugd bij Ajax en Manchester City. Via Hertha BSC kwam hij in Rotterdam terecht.