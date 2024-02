Rocky-acteur Carl Weathers op 76-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Carl Weathers is op 76-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Weathers was onder meer bekend van zijn rol als de bokser Apollo Creed in de eerste vier delen van de Rocky-reeks.

Weathers stierf gisteren in zijn slaap. "Carl was een buitengewoon mens en leefde een buitengewoon leven", stelt zijn familie in een verklaring. "Met zijn bijdragen aan film, televisie, de kunsten en sport heeft hij een onuitwisbare afdruk achtergelaten en wordt hij wereldwijd door meerdere generaties herkend."

Weathers speelde in meer dan 75 films en tv-shows.