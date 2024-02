Stolz wederom oppermachtig op 1.000 meter, Prins niet op het podium

Jordan Stolz heeft er ook bij de laatste wereldbeker van het seizoen geen twijfel over laten bestaan dat hij momenteel de beste is op de 1.000 meter. De negentienjarige Amerikaan, die vorige week op sensationele wijze het wereldrecord verbeterde, was in Quebec wederom een klasse apart. Tim Prins verraste vorige week in Salt Lake City nog met een tweede plaats achter de oppermachtige Stolz, maar eindigde in Quebec niet op het podium. Daarmee zakte Prins in het wereldbekerklassement naar de vierde plaats, met één punt verschil met nummer drie Tatsuya Shinhama. En die vierde plek zat hem misschien nog wel het meest dwars. "Vierde is geen schande, maar als je zo dichtbij bent, is het alleen maar verlies."

Bekijk hier de reactie van Tim Prins, nadat hij zevende is geworden op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec. - NOS

Stolz declasseerde in zijn rit zijn tegenstander Ning Zhongyan. Hij kruiste na een razendsnelle start op de eerste kruising al over de Chinees heen. De regerend wereldkampioen liet wel wat verval zien in de slotronde, maar was met 1.07,96 toch wederom ongenaakbaar. Het was voor Stolz zijn vierde wereldbekerzege op rij, maar het eindklassement zette hij niet op zijn naam. Die eer was voor Ning, die dit seizoen geen enkele keer goud pakte op de 1.000 meter en in Quebec de derde tijd neerzette.