Schouten 'eindelijk weer' snelste op 3.000 meter, zilver voor Kok op 1.000

De winst was voor Schouten niet genoeg voor de eindzege in het klassement op de lange afstanden, waaronder de 3.000 en de 5.000 meter vallen. Daarin eindigt ze als vijfde. De Noorse Ragne Wiklund zette het klassement op haar naam.

Irene Schouten heeft voor het eerst dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de 3.000 meter gewonnen. De regerend olympisch kampioene was in Quebec, waar het wereldbekerseizoen wordt afgesloten, landgenote Joy Beune te snel af.

De tijd van regerend wereldkampioene Wiklund viel wat tegen. Met 4.04,09 eindigde ze als vijfde. Marijke Groenewoud reed in de slotrit tegen Beune en kwam met 4.04,80 niet in de buurt van het podium. Sanne in 't Hof eindigde met 4.05,92 als negende.

Haar tijd van 4.01,11 bleek in de ritten die volgden een onhaalbare tijd voor de concurrenten. Beune, die vorige week in Salt Lake City voor het eerst in haar carrière een wereldbeker won, kwam met 4.02,62 het dichtst in de buurt.

Schouten, die er geen geheim van maakt dat ze bij de WK afstanden over twee weken pas echt in topvorm wil zijn, liet in Quebec een stabiele race zien. Ze begon met een rondje 30,9, liet vervolgens tot aan de laatste ronde rondetijden in de 31 seconden zien en sloot af met een rondje 32,0.

Met haar tijd dook ze ruimschoots onder de tijd van Grevelt, die in rit twee 1.15,72 had geklokt. Bij de WK afstanden moet Kok de 1.000 meter aan zich voorbij laten gaan, omdat ze bij de NK afgelopen december ten val kwam en zich daardoor niet kwalificeerde.

Kok, die in haar carrière al drie keer derde werd op de 1.000 meter in de wereldbeker, had een sterke start in huis. In de eerste volle ronde nam ze wat gas terug en op de laatste kruising reed ze met beide armen op haar rug, wat vrij bijzonder is op de kilometer.

Femke Kok haalde in Quebec haar beste wereldbekerresultaat ooit op de 1.000 meter. Ze werd tweede achter de Japanse Miho Takagi. Het brons was weggelegd voor Isabel Grevelt.

Jutta Leerdam, die dit wereldbekerseizoen twee 1.000 meters won, slaat het toernooi in Quebec over en eindigt als vierde in het klassement. Haar focus ligt op de WK afstanden van half februari.

Met 1.15,72 versloeg ze in een Nederlands onderonsje Marrit Fledderus en was ze de eerste die onder het oude baanrecord dook. Daarmee bleef Grevelt ook Brittany Bowe, 21-voudig winnaar van een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter, ruim voor. De Amerikaanse eindigde met 1.16,16 op de vierde plaats.

De 21-jarige Grevelt, die in haar carrière één keer eerder een bronzen wereldbekermedaille won, haalde vorige week in Salt Lake City nog vier tienden van haar persoonlijk record af. Ze bleef daar in Quebec ver boven, maar eindigde wel op het podium.

Fledderus klokte 1.17,21 en werd daarmee veertiende. Naomi Verkerk en Helga Drost noteerden respectievelijk 1.16,60 en 1.16,72 en werden daarmee zevende en negende.

Voor het eerst in ijsstadion Quebec

Het pas tweeënhalf jaar oude ijsstadion in Quebec is voor het eerst het toneel van een mondiale schaatswedstrijd. In 1992 was in de Canadese stad voor het laatst een wereldbekerwedstrijd, in de openlucht.

Het volgende grote toernooi is over twee weken in Calgary, waar van 15 tot en met 18 februari de WK afstanden worden verreden.