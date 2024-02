Minderjarig Brits duo dat meisje doodstak krijgt minstens 20 jaar cel

Een meisje en een jongen uit Groot-Brittannië hebben een gevangenisstraf gekregen van respectievelijk minstens 22 en 20 jaar voor de extreem gewelddadige moord op de 16-jarige Brianna Ghey. De twee waren toen 15 jaar oud.

De twee waren bevriend met Ghey en lokten haar vorig jaar naar een park in het dorpje Culceth, dat tussen Manchester en Liverpool in ligt. Ze staken haar daar 28 keer met een mes. Vrij snel na de moord werden ze opgepakt.

Het tweetal had uitvoerig over de moord en andere mogelijke moorden gesproken en Ghey uitgekozen omdat zij haar een makkelijk doelwit vonden, stelde de rechter.

Ghey was een transgender meisje. De politie weersprak tijdens het onderzoek dat het motief van de moord haat tegen een transgender persoon was. De rechter stelde echter dat dat voor een deel wel zo was.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe het tweetal Ghey bij het park aansprak en met haar meeliep: